В Киеве рассказали о переговорах президентов Украины и Грузии

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Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили провели переговоры в Варшаве, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества.
В Киеве рассказали о переговорах президентов Украины и Грузии
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Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Указывается, что Зеленский и Зурабишвили позитивно оценили политический диалог между Киевом и Тбилиси.

«Во время встречи также обсуждались торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы безопасности и обороны. Президенты договорились о взаимных визитах в Грузию и на Украину в ближайшее время. 

Ранее Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину.

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