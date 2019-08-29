В ЛНР открыли дополнительный пункт приёма документов на российское гражданство

В центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что в городе Петровское открыли дополнительный пункт приёма документов на получение гражданства России.

«МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч было принято решение об открытии дополнительного пункта приёма документов на гражданство Российской Федерации с целью создания более комфортных условий для граждан», — приводит РИА Новости сообщение.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.