В ЛНР открыли дополнительный пункт приёма документов на российское гражданство
«МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч было принято решение об открытии дополнительного пункта приёма документов на гражданство Российской Федерации с целью создания более комфортных условий для граждан», — приводит РИА Новости сообщение.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.