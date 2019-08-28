Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России
«Похоже, G7 утратила солидарность в своём отношении к России. Это печально», - написал он в своём Twitter.
При этом он призвал мировое сообщество сохранить единство действий для предотвращения «мегаугрозы» России в отношении Украины и стран G7.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал о долгой дискуссии лидеров «Большой семёрки» в Биаррице по вопросу приглашения России на следующий саммит G7, которая не позволила достичь консенсуса.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к формату G7.
Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН отметил, что невозможно обсуждать мировые проблемы без участия России и Китая.