Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России

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Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

«Похоже, G7 утратила солидарность в своём отношении к России. Это печально», - написал он в своём Twitter.

При этом он призвал мировое сообщество сохранить единство действий для предотвращения «мегаугрозы» России в отношении Украины и стран G7.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал о долгой дискуссии лидеров «Большой семёрки» в Биаррице по вопросу приглашения России на следующий саммит G7, которая не позволила достичь консенсуса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к формату G7.

Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН отметил, что невозможно обсуждать мировые проблемы без участия России и Китая.

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