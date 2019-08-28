Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России

Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

«Похоже, G7 утратила солидарность в своём отношении к России. Это печально», - написал он в своём Twitter.

При этом он призвал мировое сообщество сохранить единство действий для предотвращения «мегаугрозы» России в отношении Украины и стран G7.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал о долгой дискуссии лидеров «Большой семёрки» в Биаррице по вопросу приглашения России на следующий саммит G7, которая не позволила достичь консенсуса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к формату G7.

Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН отметил, что невозможно обсуждать мировые проблемы без участия России и Китая.