В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП

В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области заявили, что сообщение о пожаре на территории храма Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба поступило в службу спасения в 04:22 по местному времени.

«Огнём уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — приводит УНИАН сообщение спасателей.

Ранее сообщалось, что в селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм канонической УПЦ МП.