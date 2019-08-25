В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП

Короткая ссылка
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
  • © dp.dsns.gov.ua

В Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области заявили, что сообщение о пожаре на территории храма Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба поступило в службу спасения в 04:22 по местному времени.

«Огнём уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — приводит УНИАН сообщение спасателей.

Ранее сообщалось, что в селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм канонической УПЦ МП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить