Волкер и Тейлор поздравили украинцев с Днём независимости

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор посетили приём по случаю Дня независимости Украины в Мариинском дворце в Киеве и поздравили украинцев с праздником.

«Волкер и временный поверенный в делах США Тейлор поздравляют граждан Украины с Днём независимости. США остаются надёжным партнёром Украины, и мы рады вашему прогрессу в вопросе строительства процветающей демократии», — заявило в Twitter посольство США на Украине.

Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор зичать народу України щасливого Дня Незалежності! Сполучені Штати – відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії. pic.twitter.com/cwsIhPRuFZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 24, 2019

Кроме того, американские дипломаты поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за «замечательный приём».

Ранее МВД Украины сообщило о задержании в Киеве во время празднования Дня независимости страны неизвестного мужчины, который заявлял о наличии при себе гранаты.