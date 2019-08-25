Волкер и Тейлор поздравили украинцев с Днём независимости

Короткая ссылка
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор посетили приём по случаю Дня независимости Украины в Мариинском дворце в Киеве и поздравили украинцев с праздником.

«Волкер и временный поверенный в делах США Тейлор поздравляют граждан Украины с Днём независимости. США остаются надёжным партнёром Украины, и мы рады вашему прогрессу в вопросе строительства процветающей демократии», — заявило в Twitter посольство США на Украине.

Кроме того, американские дипломаты поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за «замечательный приём».

Ранее МВД Украины сообщило о задержании в Киеве во время празднования Дня независимости страны неизвестного мужчины, который заявлял о наличии при себе гранаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить