СМИ: Сторонники Атамбаева выдвинулись в сторону Бишкека

Из села Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в сторону Бишкека выдвинулись порядка тысячи человек.

Об этом информирует портал 24.kg со ссылкой на заявление члена политсовета Социально-демократической партии Кыргызстана Адиля Турдукулова.

Турдукулов заявил, что «скорее всего, люди пойдут» к Министерству внутренних дел республики, куда 8 августа доставили экс-лидера страны.

Ранее представитель МВД Киргизии сообщил, что Атамбаева после задержания доставили в Главное следственное управление ведомства.

По данным Минздрава Киргизии, в ходе штурма резиденции Атамбаева пострадали пять человек, в том числе четверо силовиков.