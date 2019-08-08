СМИ: Сторонники Атамбаева выдвинулись в сторону Бишкека

Короткая ссылка
Из села Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в сторону Бишкека выдвинулись порядка тысячи человек.
СМИ: Сторонники Атамбаева выдвинулись в сторону Бишкека
  • Reuters

Об этом информирует портал 24.kg со ссылкой на заявление члена политсовета Социально-демократической партии Кыргызстана Адиля Турдукулова.

Турдукулов заявил, что «скорее всего, люди пойдут» к Министерству внутренних дел республики, куда 8 августа доставили экс-лидера страны.

Ранее представитель МВД Киргизии сообщил, что Атамбаева после задержания доставили в Главное следственное управление ведомства.

По данным Минздрава Киргизии, в ходе штурма резиденции Атамбаева пострадали пять человек, в том числе четверо силовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить