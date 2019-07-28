Кличко и Бэй обсудили возможность кинопроизводства на Украине
- @Vitaliy.Klychko
Кличко заявил, что Бэй — его «хороший знакомый». По словам киевского мэра, режиссёр заинтересован в проведении съёмок в украинской столице.
«Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съёмок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества», — написал он.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения Кличко.