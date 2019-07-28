Кличко и Бэй обсудили возможность кинопроизводства на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко и американский режиссёр Майкл Бэй в ходе встречи обсудили перспективы кинопроизводства на Украине. Об этом Кличко написал в своём Facebook.

Кличко заявил, что Бэй — его «хороший знакомый». По словам киевского мэра, режиссёр заинтересован в проведении съёмок в украинской столице.

«Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съёмок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества», — написал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения Кличко.