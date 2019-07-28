Кличко и Бэй обсудили возможность кинопроизводства на Украине

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко и американский режиссёр Майкл Бэй в ходе встречи обсудили перспективы кинопроизводства на Украине. Об этом Кличко написал в своём Facebook.
Кличко и Бэй обсудили возможность кинопроизводства на Украине
  • @Vitaliy.Klychko
  • Facebook

Кличко заявил, что Бэй — его «хороший знакомый». По словам киевского мэра, режиссёр заинтересован в проведении съёмок в украинской столице.

«Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съёмок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества», — написал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения Кличко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить