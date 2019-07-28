Медведчук объяснил явку на выборах в Раду потерей доверия к власти

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что низкая явка на выборах в Верховную раду 21 июля свидетельствует о потере доверия украинцев к власти.

«Конечно, это свидетельство того, что или люди разуверились, что они влияют на власть, или люди не верят в то, что эта власть что-то может изменить, но, по крайней мере, мы сегодня имеем самую низкую явку за все годы независимости», — цитирует Медведчука телеканал «112 Украина».

Он отметил, что это «страшное разочарование», так как, по его мнению, если «люди не верят во власть, значит, они или живут в форме пассивного отношения к власти, или будут искать вот эти рычаги изменения в обществе где-то в другом месте».

Ранее Медведчук заявил, что низкая явка «бросает тень» на легитимность парламентских выборов на Украине.

Итоговая явка на выборы в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии Украины, составила 49,84%.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН выразил мнение, что выборы в Верховную раду 21 июля не станут первыми и последними досрочными выборами в период президентства Владимира Зеленского.

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