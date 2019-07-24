Зеленский обсудил с послами G7, ЕС и НАТО поддержку реформ на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Отмечается, что в ходе встречи президент поблагодарил диппредставителей за участие международных наблюдателей в работе на внеочередных выборах в Верховную раду Украины 21 июля.
Также Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и о последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.
Особое внимание было уделено проводимым на Украине реформам.
Ранее Зеленский поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии.