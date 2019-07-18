Зеленский прокомментировал своё появление на публике в плавках

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Украинский лидер Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в Youtube, прокомментировал своё появление на публике в плавках.

Он подчеркнул, что ранее уже говорил о том, что идёт в политику, но хочет остаться человеком.

«Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8:30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы?», — сказал Зеленский.

Он добавил, что у него «есть желание быть среди людей».

Ранее сообщалось, что Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами.

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