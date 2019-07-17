Москалькова прокомментировала преследование журналистов на Украине
- РИА Новости
«Нас очень волнует то, что преследование журналистов за рубежом, в частности на Украине, обретает уродливые формы привлечения к уголовной ответственности», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Омбудсмен добавила, что руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обвинили в измене родине за статьи, которых он не писал.
«Он, как руководитель, предоставлял площадку для других журналистов, и то, что выражали другие журналисты на его портале, — это свобода их мнения, это их суждение. За это нельзя судить», — сказала Москалькова.
Она также назвала ситуацию с уголовным процессом по делу Вышинского попиранием свободы слова.
Ранее Москалькова рассказывала об угрозах, которые поступали в адрес судей по делу Вышинского.
Вышинский был задержан 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.