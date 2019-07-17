Москалькова прокомментировала преследование журналистов на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с преследованием журналистов за рубежом, в частности на Украине.
Москалькова прокомментировала преследование журналистов на Украине
  • РИА Новости

«Нас очень волнует то, что преследование журналистов за рубежом, в частности на Украине, обретает уродливые формы привлечения к уголовной ответственности», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обвинили в измене родине за статьи, которых он не писал. 

«Он, как руководитель, предоставлял площадку для других журналистов, и то, что выражали другие журналисты на его портале, — это свобода их мнения, это их суждение. За это нельзя судить», — сказала Москалькова. 

Она также назвала ситуацию с уголовным процессом по делу Вышинского попиранием свободы слова.

Ранее Москалькова рассказывала об угрозах, которые поступали в адрес судей по делу Вышинского

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса. 

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