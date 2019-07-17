Двух россиян в Минске обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехникой
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК Белоруссии.
Отмечается, что гражданам России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК Белоруссии («Нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Ещё два человека в настоящее время находятся в статусе подозреваемых.
Ранее в посольстве сообщили, что двум россиянам предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах при салюте в Минске.
Жертвой ЧП стала женщина, ещё несколько человек пострадали в результате инцидента.