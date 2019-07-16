Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе», — указано в сообщении.

Также стороны отметили результаты недавней встречи дипломатов в нормандском формате, прошедшей в Париже, которая «должна дать толчок работе трёхсторонней контактной группы».

Зеленский и Меркель заявили о необходимости достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заключённых и завершения процесса разведения сил в Станице Луганской.

«Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины», — сообщила пресс-служба.

Ранее Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе.