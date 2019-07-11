В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».

Об этом сообщается на сайте политического объединения.

«Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который в 2014-м начинал с риторики «Єдина країна — Единая страна», а закончил слоганами «Армія. Мова. Віра» и делил украинцев на два сорта», — говорится в заявлении.

В партии уточнили, что при Порошенко деление общества происходило в том числе в зависимости от языка, на котором говорят, и религии, которую исповедуют граждане страны.

Ранее Зеленский, комментируя ситуацию с каналом NEWSONE, заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».

Также 9 июля сообщалось, что в связи с решением провести телемост с Россией против телеканала были возбуждены уголовные дела по статьям о финансировании терроризма, а также о покушении на госизмену.

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