Глава украинской партии заявил о политических манипуляциях из-за пережеребьёвки

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Лидер украинской партии «Сила и честь» Игорь Смешко заявил, что информация вокруг повторной жеребьёвки номеров партий в бюллетенях для парламентских выборов является «политической манипуляцией».

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Оппозиция» (совместный проект телеканалов «Украина» и «НАШ»).

«Состоятся ли досрочные парламентские выборы? С юридической точки зрения нет возможности отменить выборы на основании того, что надо провести пережеребьёвку. Это политические манипуляции», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По его мнению, данные манипуляции направлены на то, чтобы «прощупать» пока слабую президентскую ветвь власти.

«Президент инициировал досрочные парламентские выборы, но команда главы государства ещё недостаточно прочно контролирует ситуацию в стране. Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы, доставшейся от прошлого президента. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность», — добавил он.

Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. 

Позднее в ЦИК Украины рассказали о проблемах в связи с пережеребьёвкой.

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