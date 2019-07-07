Глава украинской партии заявил о политических манипуляциях из-за пережеребьёвки
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Оппозиция» (совместный проект телеканалов «Украина» и «НАШ»).
«Состоятся ли досрочные парламентские выборы? С юридической точки зрения нет возможности отменить выборы на основании того, что надо провести пережеребьёвку. Это политические манипуляции», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По его мнению, данные манипуляции направлены на то, чтобы «прощупать» пока слабую президентскую ветвь власти.
«Президент инициировал досрочные парламентские выборы, но команда главы государства ещё недостаточно прочно контролирует ситуацию в стране. Продолжается влияние на суды со стороны авторитарной олигархической системы, доставшейся от прошлого президента. Эта система показывает зубы и проверяет нервы на прочность», — добавил он.
Ранее шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Позднее в ЦИК Украины рассказали о проблемах в связи с пережеребьёвкой.