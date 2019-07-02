Лукашенко поздравил белорусов с 75-летием освобождения страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Днём независимости.

«Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Он отметил, что белорусы будут «на примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси — суверенной, сильной, процветающей страны».

Ранее Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.