В Раде заявили о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинские власти не желают заниматься обменом пленных.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы не можем заниматься обменом пленных, этим занимается государство. Государство не хочет заниматься обменом», — указал он.

По его мнению, лично президент Украины Владимир Зеленский не желает вести диалог в данном направлении и, соответственно, предпринимать необходимые действия для обмена.

«Он не хочет разговаривать, не хочет заниматься. Мы становимся на задворках истории. Я считал, что с Зеленским мы вернёмся в лигу нормальных государств. Происходит то же самое: Макрон ему не нравится, Меркель ему не нравится — они слишком пророссийские», — добавил депутат.

28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в аэропорту Минска.

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