В Раде заявили о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мы не можем заниматься обменом пленных, этим занимается государство. Государство не хочет заниматься обменом», — указал он.
По его мнению, лично президент Украины Владимир Зеленский не желает вести диалог в данном направлении и, соответственно, предпринимать необходимые действия для обмена.
«Он не хочет разговаривать, не хочет заниматься. Мы становимся на задворках истории. Я считал, что с Зеленским мы вернёмся в лигу нормальных государств. Происходит то же самое: Макрон ему не нравится, Меркель ему не нравится — они слишком пророссийские», — добавил депутат.
28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в аэропорту Минска.