В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса
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Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».
Отмечается, что трон построил волонтёр Денис Буштец в 2016 году в Донецке.
Впоследствии его продали на благотворительном аукционе за 150 тыс. гривен.
Все вырученные средства были переданы на нужды военных.
В Киеве трон будет находиться всего один месяц как напоминание о ситуации на востоке Украины, после чего его перевезут в музей в Запорожье.
Осенью 2018 года в центре Киева установили синюю руку на месте памятника Ленину.