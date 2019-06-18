Эксперт оценил призыв депутата Рады к Киеву вести диалог с Донбассом

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Анна Лушникова
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT призыв депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василия Нимченко к Киеву о необходимости искать формат переговоров с Донецком и Луганском, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.
Эксперт оценил призыв депутата Рады к Киеву вести диалог с Донбассом
  • © Flickr / ministryofdefenceua

По словам эксперта, к мнению депутата Верховной рады Киев прислушиваться не будет.

«Президент Зеленский не планирует вести переговоры напрямую, и непонятно, почему он от этого отказывается. Тем не менее без участия представителей Донбасса и прямых переговоров решить проблему будет невозможно», — сказал эксперт.

По словам Дудчака, позиция киевской власти относительно того, что «мнение Луганска и Донецка не должно быть услышано, не способствует разрешению конфликта».

Ранее Нимченко заявил, что Киеву нужно искать формат переговоров с Донецком и Луганском, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

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