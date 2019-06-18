Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, чтобы оценить шансы украинских партий на попадание в Верховную раду по итогам выборов. В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий.

Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Согласно исследованию, наибольшую поддержку имеет партия «Слуга народа» (47,5%), далее идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11%), а замыкает тройку лидеров «Батькивщина» (8,7%). Проходной барьер в 5% также преодолевают фракции «Европейская солидарность» (8,3%) и «Голос» (5,3%). Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.