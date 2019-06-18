Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно исследованию, наибольшую поддержку имеет партия «Слуга народа» (47,5%), далее идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11%), а замыкает тройку лидеров «Батькивщина» (8,7%).
Проходной барьер в 5% также преодолевают фракции «Европейская солидарность» (8,3%) и «Голос» (5,3%).
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.