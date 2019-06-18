Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

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Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провели опрос, чтобы оценить шансы украинских партий на попадание в Верховную раду по итогам выборов. В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий.
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно исследованию, наибольшую поддержку имеет партия «Слуга народа» (47,5%), далее идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11%), а замыкает тройку лидеров «Батькивщина» (8,7%).

Проходной барьер в 5% также преодолевают фракции «Европейская солидарность» (8,3%) и «Голос» (5,3%).

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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