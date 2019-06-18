В ЦИК Украины назвали число зарегистрировавшихся кандидатов в депутаты

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Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
В ЦИК Украины назвали число зарегистрировавшихся кандидатов в депутаты
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«Всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах был зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 414, выдвинутых политическими партиями — 47», — указывается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

23 мая данный указ вступил в силу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.

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