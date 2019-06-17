В Госдуме оценили предупреждение Киева о возможности газового кризиса
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«Газовая ситуация на Украине всегда набирает пик к осенне-зимнему периоду. Сегодня действующее руководство страны ничем не отличается от старого, манипулирует этим моментом и предлагает Евросоюзу давить на Россию для заключения соглашений по условиям Украины. Вместе с тем, в Киеве не слышат заявления руководителя «Газпрома», президента России Владимира Путина, которые говорят о том, что готовы рассмотреть возможность заключения соглашения с Украиной на взаимовыгодных условиях», — считает депутат.
Водолацкий также отметил, что здравомыслящие украинские политики понимают, чем чреваты последствия незаключения контракта с Россией.
«Запад уже устал от киевских манипуляций и мошеннических схем. Для них «Северный поток —2» — возможность уйти от проблемной территории. Но для России также остаётся очень важным и комфортное состояние братского нам народа», — заключил он.
Ранее Зеркаль заявила, что Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.