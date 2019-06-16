В Кишинёве эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании

Аэропорт в Кишинёве эвакуировали из-за поступившей информации о минировании здания. Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании аэропорта около 20:00, на место прибыли сотрудники специальных служб. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы», — цитирует её РИА Новости.

В настоящее время в здании аэропорта работают сапёры, сотрудники полиции и спасатели.

Ранее в Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания.

Также портал RIA56 сообщал, что спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга.