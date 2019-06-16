В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, никаких уведомлений от Украины (в СММ ОБСЕ. — RT) не поступало ни на 10-е число, когда мы пытались провести разведение сил и средств, ни на 16-е число, как это пытались представить украинские средства массовой информации. Украина не нашла в себе силы подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в станице», — сказал журналистам министр иностранных дел ЛНР, полпред на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогу встречи с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.

Ранее полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов не исключил, что новое соглашение о прекращении огня в Донбассе может быть подписано 19 июня.

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