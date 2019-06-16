В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

«Нам стало известно о планах командования операции объединённых сил совершить в ближайшие дни очередную вооружённую провокацию, направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров контактной группы 19 июня в Минске», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Он отметил, что украинские силовики намерены обстрелять собственные позиции в районе Авдеевки и гражданскую инфраструктуру населённых пунктов, при этом «после осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава».

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны ВСУ.