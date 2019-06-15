«Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы в ЦИК Украины

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации кандидатом на внеочередных выборах в Верховную раду.

«Мы идём побеждать, чтобы принести на Украину мир! «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы на регистрацию в ЦИК», — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

Ранее партия «Голос», возглавляемая солистом музыкального коллектива «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, также подала в ЦИК документы для участия во внеочередных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил перспективы восстановления отношений между Москвой и Киевом.