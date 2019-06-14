Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана

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Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин 14 июня провели в Душанбе переговоры, в ходе которых обсудили перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении на сайте таджикского лидера.

В ходе встречи Рахмон заявил, что контакты между Таджикистаном и Россией на высшем уровне важны для развития межгосударственных отношений.

«В ходе переговоров были рассмотрены вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами», — заявил он.

Также стороны обсудили итоги визита Рахмона в Россию в апреле 2019 года, практическую реализацию достигнутых договорённостей и обменялись мнениями по вопросам международной повестки.

Ранее Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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