В Кривом Роге напали на штаб украинской партии

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В украинском Кривом Роге напали на штаб партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В Кривом Роге напали на штаб украинской партии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на представителя регионального отделения фракции Вадима Виншеля.

«Не могу ни на кого наговорить, потому что люди без опознавательных... На лицо я никого не смог идентифицировать, это была группа... минимум 20 молодых человек, у которых прикрыты лица. Были в футболках Нацкорпуса. Больше сказать я не могу, кто это такие», — сказал он.

Уточняется, что нападавшие ворвались в офис и начали крушить всё внутри. Они выкрикивали нецензурные слова, а также наносили надписи краской.

В результате происшествия никто серьёзно не пострадал. В настоящий момент полиция работает на месте происшествия.

В феврале в Житомире представители одной из националистических организаций разрисовали стены здания, где находится приёмная оппозиционной партии.

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