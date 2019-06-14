Казахстан готов продолжать содействовать проведению встреч по Сирии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна готова продолжать содействовать проведению международных встреч по Сирии.

Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы готовы и далее содействовать проведению международных встреч по Сирии», — сказал он.

Ранее в Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС.

Подробнее о саммите — в материале RT.