МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду

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Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду
  • РИА Новости

«Мы ожидаем завершения выборов, перед тем как двигаться вперёд», — приводит Интерфакс-Украина комментарий Райса.

Ранее замглавы администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года. По его словам, в эту программу Киев попробует заложить структурные реформы, которые выведут страну на качественно иной уровень.

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