МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду
- РИА Новости
«Мы ожидаем завершения выборов, перед тем как двигаться вперёд», — приводит Интерфакс-Украина комментарий Райса.
Ранее замглавы администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ на три-четыре года. По его словам, в эту программу Киев попробует заложить структурные реформы, которые выведут страну на качественно иной уровень.