Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Россией мы найдём ответы на все вопросы... Как найти мир? Как сделать жизнь людей дешевле?» — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Шуфрич выразил сомнения в скором разрешении конфликта в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН заявил, что у нового президента Украины Владимира Зеленского нет чётко разработанного плана по достижению мира в Донбассе. 

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