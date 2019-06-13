Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Россией мы найдём ответы на все вопросы... Как найти мир? Как сделать жизнь людей дешевле?» — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Шуфрич выразил сомнения в скором разрешении конфликта в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН заявил, что у нового президента Украины Владимира Зеленского нет чётко разработанного плана по достижению мира в Донбассе.