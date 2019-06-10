Порошенко назвал вопрос, который нельзя выносить на референдум

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на референдум нельзя выносить вопрос обороны родной земли.

«Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать или не защищать родную землю — это преступление. Каким бы это привлекательным кому-то ни казалось», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, «есть вещи, по которым референдумы проводить категорически вредно».

«Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове», — отметил Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.