Порошенко назвал вопрос, который нельзя выносить на референдум

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на референдум нельзя выносить вопрос обороны родной земли.

«Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать или не защищать родную землю — это преступление. Каким бы это привлекательным кому-то ни казалось», — написал Порошенко в Twitter.

По его словам, «есть вещи, по которым референдумы проводить категорически вредно».

«Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове», — отметил Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить