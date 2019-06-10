Демпартия Молдавии предложила социалистам и ACUM провести переговоры

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) предложила Партии социалистов и блоку ACUM провести переговоры в связи с охватившим страну политическим кризисом.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил на брифинге вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

«Как советуют нам партнёры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Соцпартии и блока ACUM», — сказал он.

По словам Канду, его фракция создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ.

Ранее в Минобороны Молдавии отказались от участия в «политических играх» в стране.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.