«Единая Осетия» лидирует на парламентских выборах в Южной Осетии 

Председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева объявила данные с 15 из 77 избирательных участков на парламентских выборах.

Как сообщает ТАСС, «Единая Осетия» лидирует, на втором месте — Народная партия, на третьем месте — «Ныхас».

«Мы смогли получить данные с 15 участков, данные предварительные. «Фыдыбаста» получили 275 голосов, Коммунистическая партия — 572, «Единство народа» — 1080, «Ныхас» — 1171, Народная партия — 1790, «Единая Осетия» — 3279, «Единство» — 261, против всех (проголосовали. — RT) 96 человек», — сообщила Плиева.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в Южной Осетии на 18:00 составила 55,6%, выборы признаны состоявшимися.