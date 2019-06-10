Швыдкой заявил о важности кооперации России и Армении в области науки

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Специальный представитель российского лидера по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС отметил важность более интенсивной кооперации между Россией и Арменией в области науки, образования и культуры.

«Наука, образование и культура становятся направлениями, в которых необходима более интенсивная кооперация между нашими странами», — заявил Швыдкой.

Он отметил, что «это веление времени».

«В октябре в Ереване пройдет крупный форум, посвященный искусственному интеллекту. На него приглашены российские участники, и это в высшей степени важно», — добавил Швыдкой.

В феврале российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы.

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