В ЛНР открыли дополнительные пункты приёма документов на гражданство России

В самопровозглашённой Луганской народной республике открыли дополнительные пункты приёма документов на гражданство России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Уточняется, что они были открыты в городах Ровеньки и Свердловск. Документы будут приниматься в центрах административных услуг.

«Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приёма документов для получения гражданства Российской Федерации», — указали в МВД.

7 мая в самопровозглашённой Донецкой народной республике приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей республик Донбасса.