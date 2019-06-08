В ЛНР открыли дополнительные пункты приёма документов на гражданство России

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике открыли дополнительные пункты приёма документов на гражданство России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Уточняется, что они были открыты в городах Ровеньки и Свердловск. Документы будут приниматься в центрах административных услуг.

«Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приёма документов для получения гражданства Российской Федерации», — указали в МВД.

7 мая в самопровозглашённой Донецкой народной республике приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей республик Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить