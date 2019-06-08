В ЛНР открыли дополнительные пункты приёма документов на гражданство России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Уточняется, что они были открыты в городах Ровеньки и Свердловск. Документы будут приниматься в центрах административных услуг.
«Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приёма документов для получения гражданства Российской Федерации», — указали в МВД.
7 мая в самопровозглашённой Донецкой народной республике приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей республик Донбасса.