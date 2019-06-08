ЦИК Украины зарегистрировала 64 кандидата в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала в одномандатных избирательных округах 64 кандидатов в народные депутаты.

Об этом информирует пресс-служба украинской ЦИК на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 59, выдвинутых политической партией — 5», — указывается в заявлении.

Внеочередные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

Ранее в МИД Украины заявили, что не будут открывать в России участки во время выборов в Раду.