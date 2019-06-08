В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу населённый пункт Васильевка. По уточнённым данным, огонь вёлся с применением миномётов калибром 120 мм и противотанковых управляемых ракет. В результате обстрела была повреждена ЛЭП, населённый пункт Васильевка остался без электроснабжения», — указывается в заявлении.

По предварительной инфомрации, жертв среди гражданского населения нет.

В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ.