Суд попросили отменить новые правила украинского правописания

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать незаконным решение правительства Украины о введении новых правил правописания украинского языка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Истец, которая действует в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и незаконным постановление кабинета министров Украины №427 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания», — заявили в пресс-службе.

Истец считает, что украинское правительство превысило полномочия, приняв изменения правописания. Также кабмин не учёл реальное состояние развития украинского языка, говорится в иске.

По мнению заявителя, изменённое правописание может усложнить изучение и грамотное использование языка.

Ранее правительство Украины утвердило новую редакцию «Украинского правописания».