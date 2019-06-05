СМИ: Две украинские оппозиционные партии решили объединиться

Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» приняли решение объединиться перед выборами в Верховную раду.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в двух фракциях.

Отмечается, что единый список должен возглавить Юрий Бойко, представляющий в настоящий момент «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Информацию об объединении изданию подтвердил также депутат Верховной рады Евгений Балицкий, который добавил, что 5 июня должен пройти «объединительный съезд», а назначение экс-кандидата в президенты от «платформы» номером один — дело почти решённое.

Как указали собеседники, близкие к переговорному процессу, рейтинг «Оппозиционного блока» в настоящий момент колеблется в районе 2–4%, что не позволяет ему рассчитывать на проход в Верховную раду по спискам, а популярность «платформы» оценивается в районе 10–15%. По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5%.

Балицкий добавил, что пока сложно сделать прогноз, насколько долговечным будет воссозданный союз. Однако, по его словам, руководство партий настроено на сотрудничество и после парламентских выборов.

Ранее Институт анализа и прогнозирования и аналитическая группа «Социопрогноз» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие партии могут попасть в Верховную раду по результатам парламентских выборов на Украине.