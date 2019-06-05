В Раде прокомментировали гибель мальчика в результате стрельбы полицейских

Лидер Радикальной партии и депутат Верховной рады Олег Ляшко прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, который погиб в результате стрельбы полицейских.

Как он заявил в эфире NewsOne, ответственные за произошедшее должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством, то есть пожизненное заключение.

«Касательно полицейских, которые убили этого мальчика, то это не правоохранители, а звери. Когда тебе дают мандат, зарплату, табельное оружие, форму, когда люди ждут от тебя защиты, а вместо этого по пьяни убить ребёнка… Поэтому, думаю, ответ должен быть только один — пожизненное заключение, как предусматривает санкция статьи. Другого быть не может», — сказал он.

Вместе с этим депутат выразил соболезнования семье погибшего ребёнка, отметив, что сам является отцом и не представляет «чувства этих людей, у которых убили родного сына».

31 мая в Переяславе-Хмельницком двое местных полицейских в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по банкам и попали в пятилетнего мальчика, который в то время находился на детской площадке у дома.

От полученных травм ребёнок скончался в больнице.