Депутат Рады рассказал о «брошенных пенсионерах» Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «не знает ни одной стране в мире, которая бы бросила своих пенсионеров, как это сделала Украина». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я еще не знаю ни одной страны, состоявшейся в мире, которая бросила своих пенсионеров, так как это сделала наша», — заявил он.

Также Рабинович заявил, что считает сложившуюся ситуацию «одним из основных преступлений Порошенко и его режима».

По его мнению, предыдущим украинским властям пенсионеры «были не нужны, им совсем другое было нужно».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor оценил возможность дефолта на Украине.