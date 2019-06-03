Депутат Рады рассказал о «брошенных пенсионерах» Украины

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Депутат Верховной рады  Вадим Рабинович заявил, что «не знает ни одной стране в мире, которая бы бросила своих пенсионеров, как это сделала Украина». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я еще не знаю ни одной страны, состоявшейся в мире, которая бросила своих пенсионеров, так как это сделала наша», — заявил он.

Также Рабинович заявил, что считает сложившуюся ситуацию «одним из основных преступлений Порошенко и его режима».

По его мнению, предыдущим украинским властям пенсионеры «были не нужны, им совсем другое было нужно».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor оценил возможность дефолта на Украине.

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