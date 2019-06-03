Депутат Рады рассказал о «брошенных пенсионерах» Украины
«Я еще не знаю ни одной страны, состоявшейся в мире, которая бросила своих пенсионеров, так как это сделала наша», — заявил он.
Также Рабинович заявил, что считает сложившуюся ситуацию «одним из основных преступлений Порошенко и его режима».
По его мнению, предыдущим украинским властям пенсионеры «были не нужны, им совсем другое было нужно».
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor оценил возможность дефолта на Украине.