Эксперт оценил слова Савченко об очередном «проигранном бое» за Донбасс

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.
Эксперт оценил слова Савченко об очередном «проигранном бое» за Донбасс
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам эксперта, несоблюдение Киевом Минских соглашений и привело к тому, что Москва в мирных целях приняла решение об упрощённом получении паспортов жителями Донбасса.

«В этом плане заявление Надежды Савченко имеет здравое зерно», — сказал он.

Политолог также отметил, что конфликт на востоке страны продолжается уже при новом главе украинского государства.

«Господин Зеленский не выполняет своего предвыборного обещания о мире и не способствует мирному урегулированию ситуации на востоке страны. Как верховный командующий, он имел право издать указ о прекращении огня, но не сделал этого», — заключил Мезюхо.

Ранее Савченко заявила, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.

По её словам, речь в данном случае идёт в том числе о решении Москвы относительно упрощённого получения паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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