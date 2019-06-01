В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«1 июня в районе 20:00 в результате обстрела со стороны позиций ВСУ пострадала жительница населённого пункта Донецкий», — указывается в заявлении.

Генпрокуратура ЛНР отмечает, что пострадавшая с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение правого предплечья» находится в больнице города Кировск.

Ранее руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ребёнок и мужчина получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

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