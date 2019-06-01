Луценко не пригласили на первое собрание СНБО Украины
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«На первое заседание при участии Владимира Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом Сарган добавила, что Луценко не был исключён из состава СНБО.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны страны.