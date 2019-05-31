Назарбаев сообщил о своём нежелании покидать Казахстан даже в отпуск
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«Я побывал во всех странах мира, в своей жизни встретился с более чем 200 президентами. Во всех красивых уголках мира побывал. Но я не хочу никуда уезжать из Казахстана, даже в отпуск. Потому что в нашем Казахстане, у нас на родине, есть всё», — приводит Tengrinews слова Назарбаева.
Он добавил, что в прошлом году специально объездил разные места Казахстана.
Назарбаев отметил, что Казахстан может предложить туристам как отдых в роскошных отелях на Каспийском море, так и горнолыжные курорты.
Ранее Назарбаев заявлял, что в стране произошли очень серьёзные политические изменения.