Назарбаев сообщил о своём нежелании покидать Казахстан даже в отпуск

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не хочет покидать свою страну даже во время отпуска. По его словам, в республике «есть всё».
Назарбаев сообщил о своём нежелании покидать Казахстан даже в отпуск
  • ©Michael Brochstein / Sopa Images
  • globallookpress.com

«Я побывал во всех странах мира, в своей жизни встретился с более чем 200 президентами. Во всех красивых уголках мира побывал. Но я не хочу никуда уезжать из Казахстана, даже в отпуск. Потому что в нашем Казахстане, у нас на родине, есть всё», — приводит Tengrinews слова Назарбаева.

Он добавил, что в прошлом году специально объездил разные места Казахстана.

Назарбаев отметил, что Казахстан может предложить туристам как отдых в роскошных отелях на Каспийском море, так и горнолыжные курорты.

Ранее Назарбаев заявлял, что в стране произошли очень серьёзные политические изменения.

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