В Раде заявили о намерении представителей уходящей власти «цепляться за своё кресло»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти будут «цепляться за своё кресло ещё чуть-чуть».

Об этом сообщает «112 Украина».

«Их не отправят в отставку, потому что они есть, они будут цепляться за своё кресло ещё чуть-чуть: ещё что-нибудь слямзить, ещё кого-то поставить», — сказал он.

По мнению Рабиновича, грядущие парламентские выборы покажут, какая реальная поддержка есть у тех, кто пока ещё у власти и кто будет стараться вновь попасть в Верховную раду.

«Я бы вам показал, сколько у вас процентов. И вам это покажут выборы сейчас. Сейчас вы увидите оценку своей деятельности, вашей инициативе, вашим дорогам, вашим гиперлупам, вашему вранью и пению песен», — добавил депутат.

Ранее Рабинович обвинил уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане в 2014 году.