Депутат Рады сравнил Саакашвили с Терминатором

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Евгений Мураев сравнил бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили с персонажем актёра Арнольда Шварценеггера из серии фильмов «Терминатор».
Депутат Рады сравнил Саакашвили с Терминатором
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Говорят, что преступника всегда тянет вернуться на место преступления. Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили», — написал он, сопроводив сообщение фотографией персонажа Шварценеггера.

Ранее Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, после того как ему вручили удостоверение личности для возвращения на Украину. В аэропорту Борисполь экс-президента Грузии встретили десятки людей и сторонников его партии «Движение новых сил».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить