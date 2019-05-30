Депутат Рады сравнил Саакашвили с Терминатором
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Говорят, что преступника всегда тянет вернуться на место преступления. Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили», — написал он, сопроводив сообщение фотографией персонажа Шварценеггера.
Ранее Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, после того как ему вручили удостоверение личности для возвращения на Украину. В аэропорту Борисполь экс-президента Грузии встретили десятки людей и сторонников его партии «Движение новых сил».