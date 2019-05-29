Соловьёв назвал экс-президента Армении Кочаряна героем

Пытаясь посадить в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Ереван уничтожает плеяду героев, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против?» на канале «Россия 1».

«Когда сейчас опять идёт речь о том, что Кочаряна хотят закрыть, я хочу напомнить, что это не просто человек. Это герой Армении», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что это «человек, который свою кровь проливал».

«И когда по отношению к нему, в частности, граждане, которые не принимали участия в боях, начинают что-то (говорить) через губу и в тюрьму его хотят закрыть, они должны понимать: уничтожая плеяду героев, они ничего хорошего армянскому народу не сделали», — отметил Соловьёв.

Ранее Апелляционный суд Армении оставил Кочаряна под арестом.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.