Соловьёв назвал экс-президента Армении Кочаряна героем

Короткая ссылка
Пытаясь посадить в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Ереван уничтожает плеяду героев, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против?» на канале «Россия 1».
Соловьёв назвал экс-президента Армении Кочаряна героем
  • РИА Новости

«Когда сейчас опять идёт речь о том, что Кочаряна хотят закрыть, я хочу напомнить, что это не просто человек. Это герой Армении», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что это «человек, который свою кровь проливал».

«И когда по отношению к нему, в частности, граждане, которые не принимали участия в боях, начинают что-то (говорить) через губу и в тюрьму его хотят закрыть, они должны понимать: уничтожая плеяду героев, они ничего хорошего армянскому народу не сделали», — отметил Соловьёв.

Ранее Апелляционный суд Армении оставил Кочаряна под арестом.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить