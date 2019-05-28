В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова после выборов в Верховную раду и формирования правительства посетить Киев для продолжения переговоров. С таким заявлением выступил руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры», — цитирует руководителя миссии МВФ пресс-служба президента Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.

Эксперт кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что сотрудничество Киева с МВФ принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.